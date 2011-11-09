-Üstün: ''Siviller de bir anayasa yapabilir'' SAKARYA (A.A) - 09.11.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'de sivillerin de anayasa yapabileceği düşüncesinin hakim olmaya başladığını belirtti. Üstün, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Sakarya'da, 1982 Anayasası referandumunda büyük bir çoğunlukla ''Hayır'' oyu veren Akyazı'nın Topağaç Köyünü ziyaret etti. İyi bir anayasa yapmayı ve bu anayasa ile ülkenin yönetilmesini amaçladıklarını anlatan Üstün, ''1961 anayasasını o zaman da maalesef işin ehli olmayan kişiler, darbeyi yapanlar yaptı. 1982 anayasasını, yine darbeyi yapanlar yaptılar. Ama şimdi bir ortam oluştu, bir anlayış gelişti. Artık, 'Türkiye'de sivillerde bir anayasa yapabilir' düşüncesi hakim olmaya başladı. Bakın bu Anayasa Hazırlık Komisyonu'ndan kaçanı milletimiz cezalandıracaktır. Nerede sandıkta. O bakımdan kimse inşallah bu masadan kalkmaz. Bu anayasa çalışmaları yürütülen bu masadan kalkmaz. Kim ki bu masayı terk ederse bilsin ki milletin gadrine uğrar. Millet önümüzdeki seçimlerde, kim masadan kalkmışsa onlara bir fatura keser, bir ceza keser. O bakımdan bu milletin baskısının canlı tutulması lazım'' diye konuştu. Darbe dönemlerinde mağdur olanların ve işkence görenlerin mahkemelere başvurabileceğini kaydeden Üstün,' 'Mahkemelere başvurun. Ama mahkemelere gidemediniz, ulaşamadınız veya mahkemeler sizin davalarınıza bakmadıysa, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu işte oradadır, sizlere kapıları açıktır. Dilekçelerinizle birlikte bize müracaat edin. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hiçbir vatandaşımızın o günlerin acısıyla yaşamasını istemiyoruz. Varsa suçlular ortaya çıksın, mağdurlarda haklarını alsınlar'' dedi. Darbe döneminde 600 binden fazla insanın gözaltı, sorgulama ve tutuklanmaya maruz kaldığını vurgulayan Üstün, şunları söyledi: ''Milletimiz bağışlayıcıdır. Güzel günler hatırına bu kamu görevlilerinden şikayetçi olmamışlar. Çünkü Türkiye'de artık anayasa değişikliği ve yeni anayasa gibi güzel gelişmeler var. Bu açıdan bir şikayette bulunmamışlar. Ama şahsen müracaatları varsa da, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak, bir Sakarya milletvekili olarak 'Her zaman takip etmeye, arkasında durmaya hazırız' diyorum.'' -Askere ''İnsan Hakları'' dersi- Gazetecilerin, KKTC'de disiplin koğuşunda kötü muamele gördüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden er Kantar'ın ölümüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Üstün, Kantar'ın babasının komisyona müracaat ettiğini, kendilerinin de olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgi istediğini dile getirdi. Bakanlığın olayın ardından iyi bir soruşturma yaparak sorumlu olduğu öne sürülen görevlileri yakaladığına dikkati çeken Üstün, ''Bizim müracaatımızdan sonra başka mağdurlar da ortaya çıktı. Onlar da şikayette bulundu. Tam 19 kişi de o şahıslar hakkında müracaatta bulundu ve onlar içinde dava açıldı. Bu bir örnek olsun.' diye konuştu. İşkence ve kötü muamele konusunun üzerinde durduklarına işaret eden Üstün, ''Şimdi bu işe el attık. İnşallah bundan sonra da askerlikteki kötü muamele ortadan kalkacaktır. Zaten Milli Savunma Bakanlığı da, Genelkurmay Başkanlığı da bu işin üzerine titizlikle gidiyor. Genelge yayınladılar, bir de, insan hakları dersi koyacaklar askerlerimize ve bu insan hakları dersiyle birlikte bu olaylar daha da aza inecek. İstiyoruz ki hiç olmasın bu işler. Er Kantar olayı, bir yerde bize bir milat olsun'' dedi.