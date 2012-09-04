Üstün: Apaydın Kampı'nın diğer kamplardan farkı yok

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve üyeler,CHP'li vekillerin içeri alınmamasıyla gündeme gelen Apaydın Kampı’nın ziyaretlere kapalı olduğu için tartışmaların odağındaki Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Suriyeli askerlerin bulunduğu Apaydın Kampı’nı ziyaret etti.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, komisyon üyeleri AKP Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul ve MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’dan oluşan heyet, sabah erken saatlerde Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz’i makamında ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyarette açıklama yapan Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 7-8 ay önce de Hatay’a gelerek benzeri iddiaları incelediklerini ve olumsuzluk yaşanmadığına ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek, "Bu ve benzeri iddiaları yerinde incelemiş ama bu iddiaların baki olmadığını o zaman görmüştük. Muhalefetteki arkadaşlarımız da bu raporlara imza attılar. Şimdi yine geldik, inceleyeceğiz" dedi.

'İnşallah son olur'

Suriyeli sığınmacıların durduk yere memleketlerinden göçüp gelmediklerini aktaran Üstün, şöyle konuştu:

"Onlara kucak açmak insani bir görev. Türkiye, göç konusunda Avrupa ülkelerinden ve batıdan çok daha ileride olduğunu iddia edebilirim. Şimdi 80 bine yakın misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaş var. Bunların dışında ülkemizde 30 bin civarında da başka ülkelerden gelmiş, Sakarya’da, Edirne’de, İstanbul’da farklı illerde barınan göçmenler var. Hem devletimiz, hükümetimiz, kurumlarımız hem de insanlarımız can siperane şeklinde bunlara yardımda bulunuyor. Meclis’ yeni bir göç kanunu çıkardı. Bizim komisyonumuzdan da geçen bu kanun çok çağdaş. Geleni iade etmeme anlayışı içerisinde görev yapıyoruz. Gelen insanlar bizim misafirimizdir. Hiç kimse durduk yerde evini, barkını, ülkesini terk etmez. O bakımdan inşallah diliyoruz ki, Suriye’deki olaylar bir an önce son bulur, bu insanlar da kendi evlerine kavuşurlar."

Bakanlar da bu kamplara gidemedi

Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz de Hatay’daki Suriyeli sığınmacıların bir kısmının asker kökenli kişiler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hatay’ın bu şekilde medyada yer almasını biz de arzu etmezdik. Hatay, gerçekten başta sevgisi, barışı, kardeşliği olmak üzere ülkenin sosyal ekonomik hayatına çok ciddi katkılarda bulunan bir yer. Ama bir şekilde basında bu yönleriyle yer aldı. Doğrusu misafirlerimiz, asker kökenli oldukları için geldikleri andan itibaren can güvenlikleri dolayısıyla kendilerinin ve ülkelerindeki yakınlarının can güvenlikleri nedeniyle basında görüntülenmeyi arzu etmediklerini, böyle bir şeyi doğru bulmadıklarını belirttiler. Bu taleplerine rıza gösterildi ve burayı siyaset kurumundan, başka kurumlardan hemen hemen sayın bakanlar dahil, bunu öğrenince saygı gösterdiler ve ziyaret etmediler."

Kampa girdiler

Valilik ziyaretinin ardından TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, komisyon üyeleri AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkul ve MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’dan oluşan heyet, daha önce CHP’li milletvekillerinin alınmadığı, Reyhanlı’daki Apaydın Kampı’na gelerek incelemeye başladı. Heyette CHP ve BDP’li üye yer almadı. Gazetecilerin kampa girişine ise yine izin verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı, kampta askerlerin bulunması nedeniyle mülteciler konusundaki uluslararası kurulların uygulanıp ziyaretlere izin verilmediğini savunurken, ziyaret yasağını eleştiren çevreler de ’yabancı askerlerin topraklarımızda bulunma izninin TBMM’den verilebileceğini’ öne sürmüş, tartışmalar bu nedenle başgöstermişti.