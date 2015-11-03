Üstün Akmen'in eşi: Bana bu oyunu yapmayacaktı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Akmen’in eşi Şaylan Akmen, “Çocuklarıma da çok iyi baba oldu. Onları çok sevdi. Çok mutlu olduk ama bana bu oyunu yapmayacaktı" şeklinde konuştu.

DHA'dan Sinan Bilgili'nin haberine göre; törene Akmen’in eşi Şaylan Akmen ve kızı Yöntem Akmen İnanç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu ile sanatçı dostları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Yazıcıoğlu, "Umarım bugünden sonrada ona hakettiği değeri veririz ve onun gibi korkmadan, çekinmeden, dürüstçe yaptığı eleştiriler bizim önderimiz olur" dedi.

"Sevgiyle ve aşkla kal"

Akmen’in kızı Yöntem Akmen İnanç ise yaptığı konuşmada, "Baban için ’Yaz bir şeyler’ dediler. Babam için ne yazabilirim ki? Şu an en mutlu olduğu en huzurlu olduğu yerde. Tutkuyla sevdiği yerde. Ben ne diyebilirim ki? İçimdeki fırtınayı, özlemi anlatmam imkânsız size. O benim kanımdı, canımdı, doyamadığımdı. Hayatımın aşkı, kahramanımdı. O benim babamdı. Beni ben yapan, can veren, bana adını verendi. Seni içimde yaşatmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Sen en güzel şeyleri bıraktın. Sen bana vazgeçilmezim olarak içimde yaşatacağım babamı bıraktın. Seni çok seviyorum. Sevgiyle ve aşkla kal" diye konuştu.

Akmen’in eşi Şaylan Akmen ise Üstün Akmen ile 37 sene geçirdiğini belirterek "37 senedir hakikaten aşkla, duyguyla, sevgiyle yaşadık. Çocuklarıma da çok iyi baba oldu. Onları çok sevdi. Hakikaten de çok iyi zaman geçirdik. Çok mutlu olduk ama bana bu oyunu yapmayacaktı" şeklinde konuştu.

“‘Bu akşam bizi izlemeye Üstün Akmen geliyor’ heyecanı yarım kaldı”

Akmen’in seslendirdiği İtalyanca bir şarkının dinletildiği törende konuşan Oyuncu Kerem Alışık ise "Abimi, hocamızı, değerli dostumuzu kaybettik. Çok ağır oldu bizim için. Sadri Alışık ödüllerinin bu noktaya gelmesinde üstün emekleri olan bir insandı. Sadece bizim gençlerin değil bu sahne üstüne çıkan gençlerin çoğunun ‘Bu akşam bizi izlemeye Üstün Akmen geliyor’ heyecanı, coşkusu, umudu yarım kaldı. Yüce gönüllü bir kültür sanat gönüllüsüydü. Özgürlüğün ve özgünlüğün savunucusuydu. Kendine has bir usulubu vardı. Cesur, soylu, kibar ama vicdanlı ve adaletli yazılarını hep bu mercekte yazmıştı" diye konuştu. Akmen’in naaşı daha sonra Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Akmen’in cenazesi burada kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.