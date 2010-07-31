Üstü eşek altı zebra

T24- ABD’deki bir hayvanat bahçesinde eşek ve zebranın çiftleşmesi sonucu doğan yavru görenleri şaşırtıyor. Gövdesi eşeğe benzeyen “Zedonk”un, bacakları zebra gibi çizgilerden oluşuyor.



ABD’nin Georgia eyaletinde koruma altındaki Chestatee Doğal Yaşam Merkezi’nde bir eşek ile zebranın çiftleşmesi sonucu farklı bir tür çıktı.

Gövdesi eşeğe benzeyen hayvanın bacakları zebranınkiler gibi çizgili.

İlk bakışta çorap giymiş izlenimi veren bu ilginç hayvan, son günlerde hayvanat bahçesinin gözdesi durumuna geldi. Uzmanlara göre; eşek ve zebranın çiftleşmesi sık yaşanan bir durum değil. Ancak bu iki farklı türün sağlıklı yavruları olabiliyor.

Bu türe de İngilizce'de zebra ve eşek kelimelerini birleşimi olan "Zedonk" deniyor.