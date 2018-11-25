Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücü serbest

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan sürücü Batuhan Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

​Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle giderken direksiyonu bırakıp açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişi, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntülerle ilgili Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını belirten Batuhan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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