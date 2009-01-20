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Yaşam

Üstü açık limuzinle saatte 482 kilometre

Dünyanın en hızlı çok yolculu otomobili Bugatti Veyron’un saatte 407 kilometrelik rekoru kırılabilecek mi?

20 Ocak 2009 02:00

Dünyanın en hızlı çok yolculu otomobili Bugatti Veyron’un saatte 407 kilometrelik rekoru kırılabilecek mi?

7 kişilik hız canavarı - FOTOGALERİ

Dünyanın en pahalı ve en hızlı çok yolculu otomobili Bugatti Veyron’u geçmek isteyen Michael Pettipas, sahibi olduğu GPLIMO markasıyla ürettiği 7 kişilik hız limuzini ile bu heyecanı yaşamak isteyen yolcular arıyor.

Bir Formula 1 otomobili gibi tasarlanan ve üstü açık olarak üretilen GP Limo isimli araç, saatte 482 kilometre hıza ulaşabilmek için tasarlanmış ve trafikte yasal olarak kullanılabiliyor.

Trafikte yasal olarak kullanma iznine sahip en hızlı otomobil olarak gösterilen Bugatti Veyron’un şimdiye kadar ulaştığı en yüksek hızsa saatte 407 kilometre.

2005 yılında Utah eyaletinde bulunan kurumuş Bonnevile Tuz Gölü’nde yapılan hız testlerinde 300 kilometrelik hıza ulaşan Michael Pettipas, bu rekoru bir de yolcularla deneyip kırmak, ve Bugatti Veyron’un saltanatına son vermek istiyor.

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