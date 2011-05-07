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Yaşam

Üstü açık arabadan düştü!

Bilkent öğrencisi Ayşe Pınar Şahin, arkadaşının kullandığı üstü açık araçtan dengesini kaybedip düştü.

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bilkent öğrencisi Ayşe Pınar Şahin, arkadaşının kullandığı üstü açık araçtan dengesini kaybedip düştü.

Bilkent Üniversitesi öğrencisi Ayşe Pınar Şahin Eskişehir Yolu'nda, okul arkadaşının kullandığı üstü  açık lüks otomobilden düşerek öldü önceki gün. 

Genç kızın inanılmaz ölümü

Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca hazırlık sınıfı öğrencisi Şahin (18), aynı okulda okuyan Salih Alpaslan Özdemir ve İlayda İlik, okuldaki bahar şenliği kapsamında verilen partinin ardından, Özdemir'in kullandığı lüks otomobille Eskişehir Yolu'ndan Ümitköy yönüne hareket etti. Özdemir, sıcak olduğu gerekçesiyle cabrio model aracın üzerini açtı.


Arka koltukta ayağa kalktı

Arka koltukta oturan Şahin, bir süre sonra hava almak için ayağa kalktı. Şahin, süratli olduğu öğrenilen otomobilde bir anda dengesini kaybederek, hareket halindeki araçtan aşağı düştü. Araç, Şahin'in düştüğü noktadan 200 metre ileride durabildi. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Özdemir'in kanında 0.63 promil alkol çıktığı belirtildi. Özdemir hakkında "alkollü araç kullanmaktan" ve "olay yerini terk etmekten" işlem yapıldığı öğrenildi. Şahin, Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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