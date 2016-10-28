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BBC Türkçe

Üstsüz selfie çeken öğrenci polis aracına çarptı

Gözaltına alınan öğrenci kefaletle serbest bırakıldı

28 Ekim 2016 13:59

ABD'de bir üniversite öğrencisinin aracında üstsüz selfie çekip, erkek arkadaşına yollamaya çalışırken bir polis aracına çarptığı açıklandı.

Polis, 19 yaşındaki Teksas Üniversitesi öğrencisi Miranda Rader'ın, Snapchat uygulamasından erkek arkadaşına üstsüz fotoğraflarını yollarken polis aracına arkadan çarptığını duyurdu.

Houston kentinin 160 kilometre kuzeyindeki Bryan bölgesinde meyana gelen kaza sonucu araçtaki hava yastığının açıldığı bildirildi.

Polis yetkilileri, Miranda Rader'ın yanında açık bir şişe şarap da bulunduğunu kaydetti.

Kazada yaralanan olmadı.

Aracına çarpılan polis memurunun, Rader'a yaklaştığında sütyeninin açık olduğunu ve bluzunu giymeye çalıştığını gördüğü vurgulandı.

Rader'ın polise kampüsteki öğrenci yurduna gittiğini söylediği bildirildi.

Üniversite öğrencisini gözaltına alan polis, zabıtta "Direksiyon başında neden çıplak olduğunu sordum ve bana kırmızı ışıktayken fotoğraf çekip, erkek arkadaşına yolladığını söyledi" dedi.

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