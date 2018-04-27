Üstsüz güneşlenme tartışmasına Fatih Altaylı da katıldı: Size ne?

Oyuncu Serel Yereli’nin İtalya’da üstsüz güneşlenmesinin ardından başlayan tartışmaya, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Altaylı, “Genç bir dizi oyuncusu, İtalya’da üstsüz güneşlenmiş. Türkiye’deki bazı meşhur ablaları bu oyuncuya anında saldırıya geçmişler. O ablalara sormak isterim, “Size ne?” diye” ifadelerini kullandı.

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan ve bir süredir yurtdışında yaşayan oyuncu Yereli, Instagram hesabından önünü tişörtle kapattığı ve sırtı çıplak bir fotoğrafını paylaşarak “Yaşasın Özgür Avrupa” yorumunda bulundu. Bir de video çeken Yereli, burada da “Hava sıcaktı soyundum, kimse de dönüp sen n’apıyorsun demedi” diye konuştu.

"Siz kimsiniz? Bu hadsizliğinizin gerekçesi nedir!”

Genç oyuncunun paylaşımlarıyla ilgil olarak şarkıcı Demet Akalın “İşte bu yüzden Serenay Sarıkayalar zirvede oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı” yorumunda bulunurken; bir diğer şarkıcı Ebru Polat da “Özgürlüğü çok yanlış anlamışsın sen! Kendi insanımıza ülkemizi beğendiremedik arkadaş. Kal orada, gelme öyleyse” dedi. Yereli’ye yönelik tepkileri eleştiren Altaylı ise bugünkü köşeyazısında şu ifadelere yer verdi:

“Genç bir dizi oyuncusu, İtalya’da üstsüz güneşlenmiş.

Türkiye’deki bazı meşhur ablaları bu oyuncuya anında saldırıya geçmişler.

O ablalara sormak isterim, “Size ne?” diye.

Kılık kıyafet bekçisi misiniz?

Edep muhafızı mısınız?

Siz kimsiniz?

Hangi hakla bu konuda ahkâm kesme cüretini elde edersiniz?

Bu hadsizliğinizin gerekçesi nedir!”