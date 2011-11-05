-Ustasından kavurmanın püf noktaları ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) üyelerinden Koray Türk, Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi kavurmanın püf noktalarını anlattı. TAFED Başkanı Zeki Açıköz'ün yardımcısı ve Sheraton Oteli aşçılarından Koray Türk, Kurban Bayramı'nda lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak kuzu ve dana kavurmanın yapımına ilişkin ip uçları verdi. Kavurma ikramının bayramın ilk gününde itibaren başladığını, bu nedenle etlerin dinlendirilmesine fırsat bulunamadığını anlatan Türk, ''Kuzu ve dana kavurmanın lezzetli ve yumuşak olması için etin bir gün dinlendirilmesi gerekir'' dedi. Aksi halde lezzetli bir kavurma yapmanın mümkün olmayacağını dile getiren Türk, kuzu kavurmanın yapımına ilişkin şunları anlattı: ''Öncelikle bir süre ısıttığımız tavaya etin kendi iç yağını koyuyoruz. Yağ bir süre eridikten sonra kuzu etini tavaya alıyoruz ve etleri yaklaşık 7-8 dakika harlı ateşte pişiriyoruz. Biraz kavrulduktan sonra etin lezzetini ve besin değerini artırması için tüm bir soğan koyuyoruz. Soğanı doğramıyoruz çünkü kavurma uzun sürede pişeceği için dağılacaktır. Tüm soğan hem kokusunu hem de lezzetini ete verecektir. Et yemeklerinde tuz ve baharatlar en son eklenmelidir. Tuz eti sertleştirebilir ve suyunu çektirir. Etimizi harlı ateşte biraz kavurduktan sonra ocağın altını biraz kısıyoruz. Sonrasında acıyı seviyorsak biraz pul biber ve defne yaprağı ekliyoruz. Defne yaprağı hem kuzunun kokusunu alacaktır hem de lezzetini artıracaktır. Biraz da kekik ekliyoruz. Etimizi altı kısık yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bayram kavurmamız servise hazır hale geliyor.'' -''Dana kavurmanın iyi pişmesi için 1 bardak su''- Dana kavurma yapmak için de etin bir gün dinlendirilmesi gerektiğini dile getiren Türk, ''Dinlendiremezsek etimize bir bardak su ekliyoruz'' diye konuştu. Tavaya öncelikle iç yağı ya da tercihe göre sıvı yağ eklediklerini belirten Türk, şunları söyledi: ''Etimizin yağlı kısımlarını tercih ediyoruz lezzetli ve yumuşak olması için. Daha sonra dana etini tavaya alıyoruz aynı şekilde tüm soğanı koyuyoruz. Öncelikle harlı ateşte pişiriyoruz etin suyunu bırakmaması için. Kısık ateşte kavurma yaparsak et suyunu bırakacaktır ve sert olacaktır. Daha sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Etlerimiz biraz kavurduktan sonra içerisine 1 bardak su ekliyoruz. Dana etinin pişme süresi daha uzundur. Dana kavurmaya da tuz ve baharatları son aşamada ekliyoruz.'' Kavurmanın bayram sofralarının baş tacı olacağını ifade eden Türk, ''Su böreği, baklava ve zeytinyağlılar da yine sofralardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra evde yapabileceğimiz şerbetler de yine ikram edilebilir'' dedi.