Ustalara Saygı'da Orhan Kemal

Beşiktaş Belediyesi'nce 16 Şubatta düzenlenecek "Ustalara Saygı" etkinliğinde yazar Orhan Kemal anılacak.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Faruk Şüyün'un hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği etkinlik, Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Gecede, göç sorunundan geçim derdine, eğitimsizlikten acımasızlığa Anadolu insanının hayatını müthiş bir yalınlıkla unutulmaz satırlara döken ve okurlarına "72. Koğuş", "Kardeş Payı" ve "Önce Ekmek"in de bulunduğu sevilen bir çok öykü, "Baba Evi", "Murtaza", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Gurbet Kuşları" ve "Cemile" gibi romanları yadigar bırakan Orhan Kemal, yapıtları ekseninde anılacak.



Eserleri birçok kez sahneye ve beyazperdeye uyarlanan yazar için hazırlanan etkinliğe, aralarında "Orhan Kemal Roman Armağanı" sahiplerinin de bulunduğu edebiyatçıların yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından sevenleri katılacak.



Adalet Ağaoğlu, Adnan Özyalçıner, Bülent Kayabaş, Ergün Işıldar, Erol Şadi Erdinç, Fikret Otyam, Halit Kıvanç, Haydar Ergülen, Haşmet Zeybek, Hıfzı Topuz, Nebil Özgentürk ve Sennur Sezer, kitaplardan futbola, hapishaneden kamera önüne uzanan Orhan Kemal sohbetleriyle geceyi renklendirecek.



Etkinlikte Bakırköy Belediye Tiyatroları sahnelerinde perde açan Orhan Kemal'in eseri "Tersine Dünya" oyununda "Bitirim Leyla"yı canlandıran Gül Onat ve "Ev erkeği Süleyman"ı canlandıran Levent Tülek yapıttan şarkılı bir bölümü seyirciler için yeniden yorumlayacak.



Oyuncu Salih Kalyon da "72. Koğuş"taki ünlü kaptan tiplemesini sahnede canlandıracak.



Orhan Kemal Kültür Merkezi'nin hazırladığı "Kendi Sesinden Orhan Kemal" ve "Bir Ömür Böyle Geçti" belgeselinden parçalarla Nebil Özgentürk'ün "Bir Yudum İnsan" adlı programından bir bölümün seyircilere sunulacağı etkinlikte, yazarın oğulları Işık Öğütçü ve Kemali Öğütçü ile kızı Yıldız Yorgancıoğlu da "Evdeki Orhan Kemal"i anlatacak.



Tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem'in Orhan Kemal'in "Elli Kuruş" öyküsünü yorumlayacağı gecede, ustanın "Karıma" şiirini besteleyen Aykut Yılmaz da eserin piyano versiyonunu konuklarla paylaşacak.



"Ustalara Saygı" etkinlikleri, 23 Şubatta Mehmet Güleryüz, 2 Martta Okay Temiz, 9 Martta ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ürettikleriyle yarınlara ışık tutan "Çağdaş Kibeleler" için hazırlanan programlarla devam edecek.



