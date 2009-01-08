'Ustalara Saygı'da Nazım Hikmet

Beşiktaş Belediyesi tarafından dört sezondur düzenlenen “Ustalara Saygı” programı, geleneksel Nazım Hikmet gecesiyle devam edecek.



Tüm dünyada tanınan şairimizi, 15 Ocak’ta kutlanacak doğum günü dolayısıyla anmayı hedefleyen etkinlik, 12 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek. Faruk Şüyün’ün hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği “Ustalara Saygı” toplantısı, saat 20.00’den itibaren Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde (Akatlar Kültür Merkezi) takip edilebilecek.



Etkinlikte, dilimizin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet, şiir ağırlıklı bir programla ağırlanacak. Gecenin izleyicileri, şairin en önemli eserlerinden biri olan “Kuvayi Milliye Destanı”ndan bir bölümü, ustanın yaşamından kesitler içeren dia gösterisi eşliğinde Nazım Hikmet’in sesinden dinleyecek.



Etkinlikte ayrıca, “Kuvayi Milliye Destanı”nı yaratan Anadolu insanı, tiyatro sanatçıları Zeliha Berksoy, Almıla Uluer, Berk Yaygın, Cemil Büyükdöğerli, Nilay Erdönmez ve Sefa Tantoğlu’nun yorumuyla can bulacak.



Etkinlikte M. Melih Güneş, ustanın hayatından ve terekesinden fotoğraflar eşliğinde “Nazım Hikmet’in Rusya’daki Edebi Mirası” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.



Turgay Fişekçi ve Zeliha Berksoy’un da birer konuşma ile anacakları Nazım Hikmet için hazırlanan “Ustalara Saygı” toplantısı, bir Türkiye prömiyerine de sahne olacak: Nazım Hikmet’in 1959 yılında Rusça olarak yazdığı ve henüz dilimize çevrilmeyen senaryodan çekilen “Hanen Barışla Dolsun” adlı çizgi film, gecenin konuklarına sunulacak.



Seyirciler “Ustalara Saygı”da ayrıca, Nâzım Hikmet’in en beğenilen tiyatro oyunlarından biri olan “Ferhat ile Şirin - Bir Aşk Masalı”nın, 1970’te Bolşoy’da sahnelenen bale versiyonundan bir bölümü de izleme olanağı bulacak.



Gecede Ömer Özgeç de gitarıyla Nâzım Hikmet şiirlerinden bestelerini yorumlayacak.

“Ustalara Saygı” etkinlikleri, 19 Ocak’ta Vedat Sakman gecesiyle sürecek.

