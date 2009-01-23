'Ustalara Saygı'da Aydın Boysan

Beşiktaş Belediyesi tarafından 4 yıldır düzenlenen ''Ustalara Saygı-Işık Tutanlar'' toplantılarının 26 Ocak'taki konuğu gazeteci-yazar Aydın Boysan olacak.



Mimarlık kariyerinin yanı sıra kaleme aldığı 35 kitabıyla geniş bir okur kitlesinin beğenisini kazanan Boysan'ın konuk olacağı etkinliğin Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi'nde yapılacak.



Faruk Şüyün'ün hazırladığı ve moderatörlüğünü üstlendiği ''Ustalara Saygı-Işık Tutanlar'' toplantısının, saat 20.00'de başlayacak.



Aydın Boysan için hazırlanan etkinliğe dostlarının da katılacağı vurgulanan açıklamada, Aydın Boysan ve Faruk Şüyün'ün Ali Sirmen, Bener Dortunç, Alişan Çapan, Hüseyin Baş, Naci Güçhan, Melih Aşık, Mete Tapan, Mustafa Alabora, Nazım Alpman, Refik Durbaş ve Turgay Fişekçi'yi sahnede teker teker ağırlayacağı ifade edildi.



Okan Bayülgen'in de katılacağı etkinlikte seyircilerin 88 yaşındaki Aydın Boysan'ın sohbetiyle adeta bir ''Cumhuriyet tarihi gezintisi''ne çıkacak.



''Şerefe'' adlı yeni kitabı piyasa çıkan Boysan için hazırlanan etkinliğin müzikle de renklendirileceği belirtilen açıklamada, müziğe düşkünlüğü ile bilinen Aydın Boysan için gazeteci dostu Turhan Günay'ın klasik batı müziğinden örnekler sunacağı ifade edildi.



Açıklamada, ''Ustalara Saygı-Işık Tutanlar'' etkinliğinin, 2 Şubat'ta Esin Afşar ile süreceği kaydedildi

