T24- Beşiktaş Belediyesi'nce düzenlenen 'Ustalara Saygı' toplantıları başlıyor

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ustalara Saygı’ toplantıları, yaz aylarında bir kez daha açık havaya çıkıyor. Faruk Şüyün tarafından hazırlanan etkinlik, Abbasağa Parkı’nda alanlarının duayenlerini ağırlayacak.

Etkinliğin ilk ustası 1988’de vefat eden Altan Erbulak olacak. Oyunları, filmleri, televizyon skeçleri, karikatürleri ve yazılarıyla tanınan ünlü mizahçı için hazırlanan gece, 26 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’de düzenlenecek.

Ali Poyrazoğlu, Engin Alkan, Erol Günaydın, Haslet Soyöz, İsmet Tongo, Mustafa Alabora, Naşit Özcan, Uğurkan Erez, Ulvi Alacakaptan ve Yonca Evcimik, etkinliğe katılarak anılarındaki Altan Erbulak’ı anlatacaklar.



