-USTALAR BEYAZ PERDEYE ÇIKIYOR KAYSERİ (A.A) - 20.12.2010 - 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projelerinden biri olarak 1,5 yılda tamamlanan ''Ustalar, Alimler ve Sultanlar'' filminin galası 25 Aralık Cumartesi yapılacak. Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nu tüm incelik ve sırlarıyla dramatik bir tarzda anlatan filmin, padişahlarla onlara kılavuzluk yapmış olmuş usta ve alimlerin, medeniyet kurma ideal ve deneyimlerini gözler önüne serdiğini söyledi. Filmin, 18 Şubatta sinemalarda vizyona gireceğini belirten Tekden, şunları söyledi: ''2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projelerinden biri olan filmi, yaklaşık 1.5 yılda tamamladık. Osmanlı medeniyetinin kuruluşunu ve zirveye ulaşmasını bütün sırlarıyla anlatmaya çalışan, belgeselvari ama tamamen dramatik bir film ortaya çıktı. Türkiye'de bir ilk olan film Osmanlı'ya ilgi duyan ve onu öğrenmek isteyen herkese faydalı olacak. 25 Aralıkta İstanbul'da galasını yapacağımız filmimiz, 18 Şubattan itibaren de tüm sinemalarda vizyona girecek.'' Osman Gazi'den Kanuni Sultan Süleyman'a kadar 6 padişahın konu alındığı, çekimleri çeşitli şehirlerde yapılan film için 400 kostüm dikildi, miğferinden kılıcına kadar bin 200 özel alet aslına uygun olarak yapıldı. İstanbul'un fethini canlandırmak için özel büyük toplar döküldü. Kemal Tekden ve Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu da Mehmet Bozdağ yazdı. Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı filmde, Erdinç Gülener, Osman Sonant ve Yalçın Ertürk rol aldı.