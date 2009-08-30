Usta yorumcular dünür oluyor

Futbolun iki usta yorumcusu Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar dizi oyuncusu oluyor.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ekim ayında yayınlanması planlanan dizide Ahmet Çakar, Simavi Kortel adlı bir plastik cerrahını canlandırıyor. Kortel, eğitimli, kültürlü, kibar, aşırı titiz ve pimpirikli bir erkek babası.

Karısına son derece sadık olduğu halde bu konuda paranoyak karısına hiç yaranamıyor ve sık sık iftiraya maruz kalıyor. Erman Toroğlu ise Cemil Kurban adlı bir ciğerciyi canlandırıyor. Kurban, maddi durumu çok yerinde, yarı cahil, küstah, patavatsız, sonradan görme, hafif şovenist ama komik ve sempatik bir karakter.

Çapkın olmasına rağmen karısından çok korkuyor. Ve sık sık yakalandığı halde çapkınlıklarını ustalıkla inkar ediyor. Dizide Çakar’ın oğlu ile Erman’ın kızı evli. Aynı zamanda Çakar’ın muayenehanesi ile Toroğlu’nun ciğerci dükkanı aynı binada. Dizide bu ikilinin çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor.

Toroğlu ve Çakar’ın dizide eşlerini canlandıracak isimler henüz netlik kazanmadı. Yapım şirketi şimdilerde Nevra Serezli ve Pakize Suda ile görüşmelerini sürdürüyor. İki futbol yorumcusuyla da 13’er bölüm için prensip anlaşması yapıldı.