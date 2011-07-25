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Yaşam

Usta yönetmen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunanlı yapımcı-yönetmen Mihalis Kakoyannis, yaşamını yitirdi.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Dünyaca ünlü Yunanlı yapımcı-yönetmen Mihalis Kakoyannis (89), yaşamını yitirdi. Kakoyanis 'Zorba the Greek' filmiyle tanınıyordu.
 

Yunan medyası, bu sabaha karşı hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mihalis Kakoyannis'in, bikaç gün önce kalp ve solunum sorunları nedeniyle Atina'nın ''Evangelismos'' Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.


Kıbrıs'ın Limasol kentinde 11 Haziran 1922'de doğan Kokoyannis, gençlik yıllarında avukat olma hedefiyle gittiği İngiltere'de sinemaya yönelmişti.


Kakoyannis'in 1964 yılında Anthony Quinn ile prodüktörlüğünü üstlendiği ''Alexis Zorbas'' adlı film dünya çapında tanınmış, 3 kez Oscar'a aday gösterilmişti.

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