Usta tiyatrocu hayatını kaybetti

T24 - 'Yusuf ile Menofis', 'Büyük Romulus', 'Ghetto', 'Üç Kuruşluk Opera' gibi birçok oyunda rol alan usta tiyatro sanatçısı İlhan Kantarcı kalp krizi sonucu vefat etti.



Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından İlhan Kantarcı, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, sanatçı için 29 Ocak Pazar günü Büyük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Kantarcı, törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.



Tokat'ta 1955 yılında dünyaya gelen Kantarcı, 1983'te İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olarak, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. 1993 yılına kadar Bursa Devlet Tiyatrosunda görev yapan sanatçı, 1993'te Ankara Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı.



Ankara Devlet Tiyatrosunda halen sahnelenen ''Genç Osman'' adlı eserde izleyici karşısına çıkan Kantarcı, İzmir, Bursa ve Ankara Devlet Tiyatrosunda sahnelenen 37 değişik oyunda oyuncu, reji yardımcısı ve rejisör olarak görev aldı.



Sanatçının rol aldığı eserler arasında ''Küçük Kristof Kolombus'', ''Köşebaşı'', ''Mavi Masal'', ''Leonce ile Lena'', ''Rita'', ''Yaprak Dökümü'', ''Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'', ''Rumuz Goncagül'', ''Helikopter'', ''Bıçak Sırtı'', ''Yusuf ile Menofis'', ''Büyük Romulus'', ''Ghetto'', ''Üç Kuruşluk Opera'', ''Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi'' yer alıyor.





