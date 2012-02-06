

T24 - Usta tiyatrocu Baykal Kent vefat etti. Gece saatlerinde kaldığı huzurevinden Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tiyatro sanatçısı Baykal Kent'in vefat ettiği bildirildi.





Bir süredir Bursa'da yaşamını sürdüren tiyatro ve sinema oyuncusu Baykal Kent (69) tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Sanat hayatının 50. yılında yerleştiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Dörtçelik Huzurevi'nden yaklaşık 2 yıl önce ayrılan ve bir evde yaşadığı öğrenilen Kent, 24 Ocakta rahatsızlanması sonucu Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gören Kent, sabah saatlerinde fenalaşması üzerine hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen oyuncunun daha önce bir gazeteye verdiği röportajda, “Huzurevine kendi isteğimle geldim. Buradan da kısmet olursa da güzel bir yere gömülüp temiz havada yatmak istiyorum. Artık buradan sonrası güzel bir selvi gölgesi. Buraya huzuru bulmaya geldim, huzurlu ölmek istiyorum. Görmediğim yer kalmadı. En son göreceğim yer burasıymış” demişti.



1943'te İstanbul'da doğan sanat hayatına tiyatro oyunculuğuyla başlayan Kent, 1963 yılından itibaren sinema filmlerinde figüran olarak görev aldı. Daha çok komedi ağırlıklı filmlerin komik tiplemesi olarak rol alan Baykal Kent, 25 yıl boyunca Ferhan Şensoy'un Orta Oyuncular kadrosunda sahneye çıktı. 1987 yılından sonra faal sinema çalışmalarını azaltan Baykal Kent, özel kanalların açılmasıyla birlikte televizyon şovları ve komedi dizilerinde çalışmaya başladı. Baykal Kent, bugüne kadar birçok sinema filminde rol aldı.







