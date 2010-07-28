Usta senarist yoğun bakımda

T24- “Hababam Sınıfı 3,5”, “Hababam Sınıfı Askerde”, “Hababam Sınıfı Merhaba”, “Ömerçip”, “Kahpe Bizans” gibi son dönem komedi filmleri ve “Tatlı Kaçıklar”, “Yasemince” ile “Kaygısızlar” adlı TV dizilerine senarist olarak imza atan ünlü mizah yazarı Kemal Kenan Ergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı geçirdiği kalp krizi nedeniyle Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı.





Hemen ameliyata alınan 43 yaşındaki senarist, ardından yoğun bakıma kaldırıldı. “Hayat Bilgisi” adlı bir de kitabı bulunan Kemal Kenan Ergen’in son olarak Cem Yılmaz’la birlikte “Şampiyon” adlı film için çalıştığı öğrenildi.

