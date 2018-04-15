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Yaşam

Usta sanatçı Tülin Korman hayatını kaybetti

Onur Akay: Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi kaybettik

15 Nisan 2018 12:38

Onur Akay, Türk sanat müziğinin efsane sesi Tülin Korman’ın dün vefat ettiğini duyurdu. Bodrum'da yaşayan Tülin Korman'ın cenazesi İstanbul'a getirilecek.

Ölümsüz bestekarlar Sadettin Kaynak’ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk’un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960 yılların ünlü ses sanatçısı Tülin Korman’ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece Twitter adresinden duyurdu.

Akay, “Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk sanat müziğinin dev ismi Tülin Korman’ı kaybettik. Aynı zamanda çok sayıda sanatçımızın da konservatuvarda hocası olan Korman, birkaç yıl önce yerleştiği Bodrum’daki evinde dün vefat etti.” ifadelerini kullandı.

Cenazesi İstanbul'a getirilecek

Ayrıca usta sanatçının cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını da açıklayan Akay, “Değerli sanatçımız Tülin Korman’ın cenazesi İstanbul’a getirilecek. Henüz son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ise belli olmadı.” dedi.

Tülin Korman kimdir?

İnönü Kız Lisesi'ne giderken 1951'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nın sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal'dan batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu'nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak batı müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk'un, "Çok batıya dönüksün, Türk müziğine hizmet et." demesi, sesi soprano olan ve batı müziğine çok yatkın olan Korman'ın rotasını, Türk sanat müziğine çevirmesine neden oldu. 1967'ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu'nda koro şefliğine getirildi. Aynı zamanda 1986'ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.

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