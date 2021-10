Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta tiyatrocu Ferhan Şensoy için ‘Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, “Hepimiz hüzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismi, eserleri her zaman yaşayacaktır. Kadıköy’de ‘Müze Gazhane’de çok özel bir sahnemiz var. İsmini orada yaşatmak isteriz.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Tiyatrosunun 4’üncü ‘Kavuk’lusu Ferhan Şensoy’un cenaze törenine katıldı.

Ferhan Şensoy'a veda töreninden kareler

31 Ağustos Salı günü tedavi gördüğü hastanede, 70 yaşında hayata gözlerini yuman Şensoy için ‘Ses Tiyatrosu’nda cenaze töreni düzenlendi. Şensoy’un hayatını vakfettiği ve pek çok oyununu oynadığı ‘Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törene çok sayıda seveni ve aynı sahneyi paylaştığı dostları katıldı.

Şensoy’un tabutu, Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılarak sahneye konuldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, Ferhan Şensoy’un eşi Elif Durdu Şensoy, eski eşi Derya Baykal ve oğlu Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Ali Poyrazoğlu, Zeliha Berksoy, Şevket Çoruh birer konuşma yaptı.

İmamoğlu: Siyasi hicvin önemli ustası

İmamoğlu yaptığı konuşmada, Salı gününe üzücü bir haberle başladıklarını, bugün de Şensoy’u bu dünyadan geçen dostlarıyla buluşturmak üzere Ses Tiyatrosu’na uğurlamaya geldiklerini söyledi. Şensoy’un uluslararası bir sanatçı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Aynı zamanda güldürü geleneğimizin simgesi, kavuğu tam otuz yıl taşımış, siyasi hicvin önemli ustası, tiyatro tarihimizin de kilometre taşlarından biridir” dedi.

"Onu izlemek büyük ayrıcalık"

Ferhan Şensoy’un Ses Tiyatrosu’nu ayakta tutmak için büyük emek harcadığını belirten İmamoğlu, “Bu sahnede Ferhan Şensoy izlemiş, onu alkışlamış olmak, biliyorum ki benim gibi birçok insanın da İstanbullunun da en özel, en nadide hatırlarından birisidir. ‘Ses Tiyatrosu’nun bu kentin, bu ülkenin kültür sanat hafızasında ne kadar derin izler bıraktığını tekrar hatırladık ve hiçbir zamanda unutmayacağız ” ifadelerini kullandı.

Şensoy’un eserlerinin artık kendilerine emanet olduğunu ve Şensoy isminin de yaşatılması için birtakım çalışmalar yapacaklarını anlatan İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kadıköy’de Müze Gazhane’de çok özel bir sahnemiz var. İsmini orada yaşatmak isteriz. Bunları ailesiyle, sevenleriyle, dostlarıyla konuşuruz. En doğru kararı hep birlikte veririz. ‘Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye'yi aydınlığa çıkartma gibi bir mesuliyetimiz var’ diyerek aslında hepimize derin bir mesaj da vermiştir. Son röportajlarından birini İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bir dergisine vermiştir. O dergide cesareti vazgeçmemeyi, ısrarı, özenle çok güzel cümlelerle aktarmıştı. Gerçekten hepimiz hüzünlüyüz, kendisini uğurluyoruz ama ismini, eserleri her zaman yaşayacaktır. Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, dostları, sevenleri bütün sanat camiası hatta İstanbul'umuza, ülkemize başsağlığı diliyorum.”

Mehmet Nuri Ersoy: Çok güçlü bir dili vardı

Cenaze töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Şensoy’un sanattan kazandığının tamamını yine sanatı için harcadığını söyledi. Ersoy, şöyle devam etti:

“Bugün Türk tiyatrosu ulu bir çınarını kaybetti. Bu toprakları ve insanımızı çok sade ve yalın şekilde anlatan çok güçlü bir dili vardı. Toplumumuzun her kesimi tarafından seviliyordu. Sayın Usta Şensoy bir gün katıldığı bir tv programında yıllar önce, mesleğe başlarken kurduğu tiyatrosunda gençleri eğlendirerek bu mesleğe başladığını anlatmış. Şimdi yıldızımız, sanat semamızda her daim dalgalanacak, her daim yerini koruyacak. Bize düşen bundan sonra bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak. Bizlerin en öncelikli görevi bu olması gerekiyor. Ailesinin niyetleri takdirleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapmak öncelikli görevimiz olacak.”

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi

‘Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenin ardından Şensoy’un cenazesi, Teşvikiye Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip, Şensoy’un cenaze namazı kılındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nunda katıldığı namazın ardından Şensoy’un cenazesi, ebedi istinatgahı olan Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

"Türk tiyatrosunun 4'üncü kavuklusuydu"

Türk sahnesinin unutulmaz ismi İsmail Hakkı Dümbüllü, hocası Kel Hasan Efendi’den devraldığı Kavuk’u, 1968’de Münir Özkul’a devretti. Orta oyununu temsil eden Kavuk, 1989’da Münir Özkul tarafından Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a devredildi. 2016 yılında da Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredilen Kavuk, 2020 yılında Öztekin tarafından, Şevket Çoruh’a devredildi.

"Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne"

8 Mart 2021’de hayatını kaybeden Rasim Öztekin için de yine Ses Tiyatrosu’nda cenaze töreni düzenlenmişti. Ferhan Şensoy’un sağlık sorunları ile katılamadığı törene, mektup göndermişti. Şensoy’un kızı Derya Şensoy tarafından sahnede okunan mektupta, şu ifadeler yer almıştı: “Ortaoyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim.

Ortaoyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."