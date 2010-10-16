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Yaşam

USTA OYUNCU MÜNİR ÖZKUL'A SEVGİ SELİ  İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2010 22:46

-USTA OYUNCU MÜNİR ÖZKUL'A SEVGİ SELİ  İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Tiyatro ve sinema sanatçısı Münir Özkul'un sevenleri, usta oyuncuya sevgilerini göstermek için bir araya geldi.  Mizah dergileri Leman, Penguen ve Uykusuz tarafından Uluslararası Mizah Festivali kapsamında Cihangir Parkı'nda organize edilen buluşmada, çok sayıda seveni emektar oyuncuya selamlarını gönderdi.  Bazı tiyatro sanatçılarının da aralarında bulunduğu grup, daha sonra tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde, Özkul'un parkın yakınındaki evine kadar yürüdü. Sevenleri burada da tezahürata devam ederken, Münir Özkul evinin penceresinden kalabalığı selamladı.  Evin önünde bir açıklama yapan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, 85 yaşındaki babasının akciğer hastalığı dışında büyük bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi.  İnternet ortamında yayılan ''Münir Özkul'un vefat ettiğine'' ilişkin söylentileri kimin, neden çıkardığını bilmediğini ifade eden Güner Özkul, ''Eminim bu kadar sevenini bir arada görünce onlar da bu söylentilerden pişman olmuşlardır'' diye konuştu. 

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