Usta oyuncu Gül Yalaz beyin kanaması geçirdi

Sinema ve dizi dünyasının usta oyuncusu Gül Yalaz, beyin kanaması geçirdi.

'Çöpçüler Kralı', 'Şalvar Davası' ve 'Sultan' gibi Türk sinemasının köşetaşı filmlerinde kamera karşısına geçen 74 yaşındaki oyuncu, son yıllarda "Çicek Taksi", "Eyvah Kızım Büyüdü" gibi dizilerde rol almıştı.

Milliyet gazetesi'nin haberine göre, önceki gün beyin kanaması geçiren Yalaz, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oyuncunun sağlık durumunu ilk duyuran bağlı bulunduğu Oyuncular Sendikası oldu.

Hastaneden Yalaz'ın durumunun kritik olduğuna dair açıklama yapıldı.