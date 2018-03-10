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Yaşam

Usta oyuncu Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde felç geçiren oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti

10 Mart 2018 22:43

Felç tedavisi gördüğü sırada 71 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde 'Kapıcı Cafer', Kaygısızlar dizisinde 'Memnun' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene aralarında İlyas Salman, Nuri Alço, Volkan Severcan, Menderes Samancılar'ın da olduğu sanatçı arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende taziyeleri oğlu Can Yazgan ve manevi kızı Buket Dereoğlu kabul etti. 

Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenin ardından Yazgan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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