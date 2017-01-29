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Kültür-Sanat

Usta oyuncu Engin Cezzar'ın vasiyeti yerine getirildi

Cezzar,"İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" isteğinde bulunmuştu.

29 Ocak 2017 17:46

Dün yaşamını yitiren“Keşanlı Ali Destanı” denince akla gelen ilk isim olan, henüz 24 yaşındayken Hamlet’i oynayan ve dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanını alan usta oyuncu Engin Cezzar 'a eşi Gülriz Sururi  yayımladığı ilanda "Engin Cezzar dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı. Dilediği gibi dün toprağa karıştı" ifadesini kullandı. Cezzar, vasiyetinde "İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" isteğinde bulunmuştu.

Kalp ilacını almadığı için 6 yıl önce beyninde pıhtı oluşarak felç geçiren ve konuşma yetisini kaybeden Cezzar, 82 yaşında İstanbul’da hayata veda etti.

Engin Cezzar’ın “İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun” vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmedi. Dün sessiz sedasız defnedilen Cezzar için bugün gazetelere vefat ilanı verildi.

Gülriz Sururi, eşi için yayımladığı ilanda “Engin Cezzar dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı. Dilediği gibi dün toprağa karıştı” ifadesini kullandı.

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