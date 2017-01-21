Usta oyuncu Ayberk Atilla yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.

Ayberk Atilla rahatsızlığı ile ilgili son röportajını böyle vermişti

Ayberk Atilla, Posta.com.tr'ye yaşadığı kanser hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu" demişti.

"Kemoterapi tedavisine uzak bakıyordum"

Hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren usta oyuncu, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" diyerek hastalığı hakkında bilgi vermişti.

Ayberk Atilla kmdir?

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.

Oynadığı Tiyatro Oyunları

- Koca Sinan (2011)

- Haraşo Hayatlar (2010)

- Bana Bir Seyhler Oluyor (2002)

- Yalandan Kim Ölmüş (2000)

- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1998)

- Fehim Paşa Konağı (1997)

- Cahide (1996)

- Çetin Ceviz (1996)

- Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın (1995)

- Saat 9.05 (1995)

Rol Aldığı Sinema Filmleri ve Diziler

- Seksenler (2012)

- Kiralık Aşk (2015)

- Hükümet Kadın 2 (2014)

- Hükümet Kadın (2013)

- İbret-i Ailem (2012)

- Leyla ile Mecnun ((2012)

- Huzurum Kalmadı (2011)

- Babam Sağolsun (2011)

- Pulsar (2009)

- Neşeli Hayat (2009)

- Peri Masalı (2008)

- Sevgili Düşmanım (2008)

- Gönül Salıncağı (2007)

- Kabadayı (2007)

- Kötüler Konağı (2007)

- Pardon Yani (2006)

- Kiralık Oda (2006)

- Rüya Gibi (2006)

- Bir Demet Tiyatro (2006)

- Tadımız Kaçmasın (2005)

- Organize İşler (2005)

- Hürrem Sultan (2003)

- Güneş Yanıkları (2000)

- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)

- Konu Komşu (1999)

- 5 Maymun Çetesi (1999)

- Dış Kapının Mandalları (1998)

- Bir Demet Tiyatro (1997)

- Baskül Ailesi (1997)

- Hastane (1993)

- Evlere Şenlik (1993)

- Zeki Metince (1992)