-Usta kalem Orhan Kemal'in 3 kitabı ilk kez Çin'de ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili eserlerin Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmasına destek projesi TEDA kapsamında, 2005 yılından bugüne 33 eseri 13 dile çevrilen usta kalem Orhan Kemal'in yolculuğu Çin'le devam ediyor. Türk edebiyatının unutulmaz ismi Orhan Kemal'in ''Avare Yıllar'', ''Cemile'' ve Baba Evi'' isimli kitapları ilk kez Çince'ye çevrildi. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyat yapıtlarının sadece eğlenme aracı değil, aynı zamanda insan, toplum ilişkilerini ve toplumsal değişimleri anlatan en büyük yazılı kaynaklar olduğunu söyledi. ''Bir ülkenin insanını tanımak istiyorsan, o ülkenin gerçekçi yazarlarının eserlerini okuyacaksın'' görüşünün oldukça yaygın olduğunu dile getiren Öğütçü, Orhan Kemal'in yapıtlarının da eskimediğini ve hala geçerliğini koruduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005 yılında başlatılan TEDA Projesi'nin önemine değinen Öğütçü, proje kapsamında Orhan Kemal'in 33 eserinin 13 dile çevrildiğini bildirdi. TEDA Projesi ile pek çok ülkede Türk yazarların kitaplarının yayımlandığını anımsatan Öğütçü, ''Orhan Kemal'in eserlerinin de 13 dile çevrilmesini dünyadaki yayınevlerinin keşfetmesine bağlıyorum. Eğer önemli konularda yapıtlarınız varsa bunlar mutlaka bir gün göze çarpıyor. Sanıyorum bundan sonra bu daha da artarak devam edecektir'' dedi. Orhan Kemal'in eserlerinin kolay okunması ve gerçek hayatı, toplumsal ilişkileri doğru anlatması bakımından ilgi gördüğünü ifade eden Öğütçü, çevirisi yapılacak eserlerin genellikle ''Küçük Adamın Romanı'' serisi kitaplar olduğunu kaydetti. Çevirisi yapılan eserlerin tamamının Orhan Kemal'in otobiyografik romanları olduğunu anlatan Öğütçü, ''Bu kitaplarda ailemin yaşantısını, aslında tüm küçük insanların, yani hepimizin ortak olan hayatı gözümün önündedir. Bize bizi anlattığı için hem de çok gerçekçi anlattığı için bendeki yerleri çok özeldir'' diye konuştu.