Usta gazeteci-yazar Bedii Faik yaşamını yitirdi

TGC'nin ilk Genel Sekreteri, usta gazeteci-yazar Bedii Faik Akın yaşamını yitirdi. DHA'da yer alan habere göre, Bedii Faik'in cenazesi yarın (17 Haziran 2015) öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden alınarak Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek.

Bedii Faik kimdir?

1921 yılanda Bandırmada doğan Bedii Faik, ilk ve ortaokulu İzmir’ de, liseyi İstanbul’da okudu. Tıp fakültesine girdiyse de öğrenimini yarıda bırakarak ticarete atıldı. 1945’te Tasvir gazetesinde fıkra yazarlığına başladı. Tan, Milliyet, Yeni İstanbul, Ulus, Dünya, Son Havadis, Hürriyet gazetelerinde yazdı. Falih Rıfkı Atay’ın 1952’de kurduğu Dünya gazetesi Bedii Faik’indi. 1975’te gazeteyi sattı.

Bedii Faik, fıkra ve sohbet türündeki yazılarıyla ün kazanmış, 27 Mayıs Devrimi’nden önce, zamanın iktidarına karşı sert muhalefeti nedeniyle tutuklanmış, gazetesi birkaç kez kapatılmıştır.

Bedii Faik’in yapıtları arasında fıkra derlemeleri (Efendime Söyliyeyim 119531; Rüzgar Eken 119691), gezi notları (Sam Amcanın Evinde [1954); Bir Garip Ada 11957); Rusya’dan [1968]), hapishane anıları (O Biçim [1958]), röportajlar (İhtilalciler Arasında Bir Gazeteci [1967]), romanlar (Yabancı [1954]; Pablo’nun Gülüşü 11972) ) sayılabilir.