Usta foto muhabir Erdoğan Köseoğlu hayatını kaybetti, bugün uğurlanıyor

Usta foto muhabir Erdoğan Köseoğlu, üç haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün (16 Nisan 2017) hayatını kaybetti.

Köseoğlu’nun cenazesi bugün, Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mesleğindeki mükemmeliyetçiliğiyle tanınan Köseoğlu, 2008 yılında Şile’deki yazlığında geçirdiği kalp krizinin ardından bitkisel hayata girmişti.

Erdoğan Köseoğlu kimdir?

Köseoğlu, 3 Haziran 1950’de İstanbul Fatih’te doğdu. Gazetecilik mesleğine, 1 Temmuz 1972’de, babası İbrahim Köseoğlu’nun da fotomuhabiri olarak çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde başladı. Köseoğlu’nun ilk imzalı fotoğrafı 17 Temmuz 1973 tarihinde gazetede yayımlandı. Köseoğlu’nun imzasıyla yayımlanan ilk kare, İstanbul’un çöp sorunlarıyla ilgiliydi. 20 Mayıs 1974 Pazartesi günü ise Cumhuriyet gazetesinin 1. sayfasında baba-oğul, ikisinin imzası da yer aldı. Spordan toplumsal olaylara kadar her alanda fotoğraf çekmeyi sürdüren Köseoğlu, bir yandan Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, 12 Eylül askeri darbesi, Kenan Evren, Turgut Özal dönemlerine tanıklık ederken, fotoğraflarıyla tarihe ve Cumhuriyet arşivine belge bıraktı. Mesleğinin son döneminde fotoğraf editörü olarak görev yapan Köseoğlu, 36 yıllık meslek hayatında, birçok foto muhabiri yetiştirdi. Gülseren Köseoğlu ile evli olan Köseoğlu’nun Ebru ve Esra adında iki kızı var.