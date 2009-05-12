'Usta' filminin galası Eskişehir'de yapıldı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu Bahadır Karataş'ın yönetmenliğini, aynı okul mezunu olan Mete Özok'un da yapımcılığını üstlendiği `Usta' filminin galası Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yapıldı.



Üniversitenin Yunus Emre Kampusu'ndaki Sinema Anadolu Salonu'nda dün akşam düzenlenen galaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fevzi Sürmeli, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaburun, `Usta' filminde başrolleri paylaşan Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Şevket Çoruh ve Hasibe Eren ile diğer oyuncular katıldı. Filmde Müşvik Kenter, Tomris İncer, Cihat Tamer, Ahmet Saraçoğlu, Emre Karayel ve Atilla Yiğit'de rol alıyor.



`Usta' filminin yönetmeni Bahadır Karataş, galanın yapıldığı salonda öğrencilik yıllarında filmler izlediklerini belirtti. Mezun olduğu üniversiteye filminin galası için gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Karataş, "Bu sinema salonunda çok değerli filmler izlemişken kendi filmimizi burada izlememiz ayrıca beni çok mutlu ediyor. Bu filmi 4- 5 yıldır tasarlıyorduk. Çekmeye kalkıştığımızda ne kadar imkansız gözükse bile sizi anlayan, sadece sinema sevgisi ile yola çıktığınızı gören olunca en imkansızı bile gerçekleştirmek mümkün oluyor Bu film,içinden uçaklar geçen bir aşk filmi. Bu film Eskişehir'in filmi'' dedi.



Kendisinin de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü mezunu olduğunu belirten yapımcı Mete Özok, törenin yapıldığı salonda öğrencilik yıllarında hiç görmedikleri filmleri izlediklerini söyledi. Okulun büyük öneminin olduğunu ifade eden Özok şunları söyledi:



"Yılmaz Büyükerşen rektörümüzdü. Okul sadece eğitim vermedi. Eskişehir öylesine bir şehir ki size güven veriyor. Okul insana ahret arkadaşı, aşık olduğu kadını veriyor, harika dostlar, büyükler veriyor. Yılmaz Büyükerşen ve Fevzi Sürmeli olmasaydı bu filmi yapamazdık. Filmin tanıtımı için para kalmamıştı. Koskoca Anadolu Üniversitesi mezunuyuz dedik. Aradık, mezun olduktan sonra 18 yıldır görüşmediğimiz dostlarımızı. Kimi bilboardlara, duvarlara filmin afişleri yapıştırmamıza yardımcı oldu, kimi gazetelerde haberler çıkardı, kimi televizyon programları hazırladı ve bu filmin tanıtımını yaptık.''



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Fevzi Sürmeli de mezun ettikleri öğrencileriyle gurur duyduklarını, Eskişehir'de çok büyük bir film platformu oluşturacaklarını söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından `Usta' filmi, 11'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin kapanış filmi olarak gösterildi.



Çekimleri Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Eskişehir'in değişik semtlerinde yapılan `Usta' filmi çağdaş uygarlık hayallerinden kopmak istemeyen Türkiye'nin ruhunu tutkulu bir oto tamircisinin gözünden aktarıyor. Filmde tek başına bir uçak yapma hayaline inatla sarılan bir ustanın trajikomik, düşündürücü ve ironik hikayesi duru bir anlatımla yansıtılıyor.