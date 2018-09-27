Usta eller Karesi'de buluştu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de Karesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen, \'Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması\'na İngiltere, Suriye, Mısır, Rusya, Kazakistan ve Türkiye\'nin farklı illerinden gönderilen 143 eser, 25 kişilik jüri tarafından değerlendirildi. Yarışma sonucunun 1 Ekim\'de açıklanacağı belirtildi.

​Karesi Kent Konseyi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen \'Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması\'na İngiltere, Suriye, Mısır, Rusya, Kazakistan ve Türkiye\'nin birçok farklı illerinden gönderilen 143 eser; UNESCO tarafından \'Yaşayan İnsan Hazinesi\' olarak ilan edilen usta sanatçıların da aralarında bulunduğu 25 kişilik seçici kurul tarafından değerlendirildi. Eserlerin seçme ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz da katıldı. Keçe, tezhip, hüsn-i hat, minyatür, ebru, çini, Balıkesir pullusu, kırkyama alanlarında düzenlenen Karesi Hünerli Eller Geleneksel Sanatlar Yarışması\'nda eserleri değerlendiren hocalarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"Geleneksel el sanatlarının aslına uygun bir şekilde yaşatılmasını; hat, tezhip, minyatür ve çini gibi İslam sanatlarının ve yöremize ait değerlerin uluslararası mecrada daha iyi tanınmasını arzuluyor. Bu amaçla 3 yıldır bu yarışmayı düzenliyoruz\" dedi.

BAŞKAN YILMAZ\'DAN TEŞEKKÜR

Büyük Türk medeniyetini anlayan, anlatan geleneksel sanatların sürekliliğini sağlayarak yeni ustaların yetişmesi hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Yılmaz, \"Geleneksel Sanatlar Yarışması\'na eserleriyle katkı veren tüm sanatçılarımıza, eserleri büyük bir titizlikle değerlendiren kıymetli seçici kurul üyelerimize ve bu yarışmanın düzenlenmesinde çok büyük emekleri olan Karesi Kent Konseyimize teşekkür ediyorum\" açıklamasında bulundu.

Yarışmanın sonuçları 1 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. Ödül ve sergi töreni ise Karesi Kültür Sanat Günleri kapsamında yapılacak.



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