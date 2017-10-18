“Üst yönetimde kadın sayısının artması şirket karlılıklarını da artırıyor”

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus, üst düzey yönetici rollerinde en az yüzde 30 oranında kadın bulunan şirketlerin net karının diğer şirketlerden yüzde 6 oranında fazla olduğunu söyledi.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network’ün, ilk basın toplantısında konuşan LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus, “Kadınlar iş hayatında sadece cinsiyet eşitliğini sağlamak için değil ekonomik değer yaratmak için daha fazla yer almalı. Hedefimiz perakende sektöründe üst düzey kadın işgücünün önemi konusunda farkındalık yaratmak” dedi.

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen; üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network, ilk basın toplantısını 18 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirdi. LEAD Network’ün kurucularından Mick Broekhof’un katılımıyla, LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus ve Başkan Yardımcısı Aysun Zaman’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, dünyada ve Türkiye’de perakende sektöründe kadın liderlerin rolü masaya yatırıldı.

Toplantıda Türkiye’deki çalışan kadın liderlerin sorunlarını, yöneticiler arasında cinsiyet tabanlı oluşan farkları ve LEAD Network Türkiye’nin gelişim sürecini anlatan bir sunum gerçekleştiren LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tavus, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 13.6’sının perakende sektöründe çalıştığını, bunun da yüzde 23’ünün kadın olduğunu belirtti. Dünyada nüfusun yarısını oluşturan kadınların tüketim harcama kararlarının yüzde 70’inin kadınlar tarafından verildiği gerçeğinin altını çizen Tavus, araştırma sonuçlarına göre üst düzey yönetici rollerinde en az yüzde 30 oranında kadın bulunan şirketlerin net karının diğer şirketlerden yüzde 6 oranında fazla olduğunu belirtti.

Füsun Tavus, “Kadınlar iş hayatında sadece cinsiyet eşitliğini sağlamak için değil ekonomik değer yaratmak için daha fazla yer almalı. Kadınların üst yönetimlerde yer alma oranının artmasının finansal etkilerini gösteren pek çok araştırma var. Biz de LEAD Network olarak dikkati perakende ve tüketim malları sektörlerinin kadın liderlerine çekmek için çalışıyoruz. 2016 yılından beri Türkiye’deki perakende ve tüketici malları sektöründe çalışan lider kadınları desteklemek amacıyla düzenli toplantılarla bir araya geliyoruz. Hem kişisel olarak hem de çalıştıkları kurum adına kendilerini sürekli geliştirmeyi ve iletişim ağını genişletmeyi hedefleyen 125 bireysel üyeye ulaştık. Yılsonuna kadar üye sayımızı 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz perakende sektöründe üst düzey kadın işgücünün önemi konusunda farkındalık yaratmak için şirketlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olmak” dedi.

Avrupa ve Türkiye’de kadın yönetici oranlarına ve çalışma alanlarına dikkat çeken LEAD Network’ün kurucularından olan Mick Broekhof ise perakende ve tüketim malları sektöründe üst düzey kadın yöneticilerin sayılarının sadece Türkiye’de değil, Avrupa’nın pek çok ülkesinde istenilen seviyede olmadığını belirtti. LEAD’in Avrupa’daki çalışmalarını aktaran Broekhof, LEAD Network Türkiye’nin çalışmalarından çok etkilendiğini ve diğer ülkelere örnek oluşturduğunu söyledi.