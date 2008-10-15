Üst solunum yolu enfeksiyonları arttı

Grip aşısı gripten tam olarak koruyor mu?

Sağlık çalışanları grip konusunda bilgilendirilmeli

Konya Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Rıza Sarıbabıçcı yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte nezle, grip, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, farenjit, larenjit gibi genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonları olarak adlandırılan sağlık sorunlarında artış yaşandığınıkaydetti.Değişik mikropların, virüslerin ve bakterilerin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının bu dönemde yoğun olarak görülmesinin en belirgin nedeninin hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimler olduğunu ifade eden Sarıbabıçcı, son 14 günde üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetiyle Konya Numune Hastanesi'ne başvuranların sayısının 5 bin 290 kişiye ulaştığını ifade etti.Sarıbabıçcı, soğuk havanın üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Soğuk havaya bağlı olarak kapalı mekanlarda uzun süre kalınması ve soğuk havanın vücut direncini düşürmesi üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor. Sigara kullanmak, dengeli beslenmemek, uyku düzeninin bozuk olması, kişinin alerjik yapıya sahip olması, anatomik nedenler ve başka kronik hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırıyor.Yetişkinler, yılda 2-3 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirken, çocuklarda görülme sıklığı daha fazla oluyor."Üst solunum yolu enfeksiyonlarında çoğu zaman antibiyotik kullanımının gerekmediğini dile getiren Sarıbabıçcı, "enfeksiyonlar burun akıntısı, hapşırık, ateş, öksürük, baş ağrısı, geniz akıntısı, kulak ağrısı, boğazda yanma ve ağrı, adale ağrıları, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Tedavide, hastanın ağrı ve ateş şikayetlerine yönelik ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlar önerilir" diye konuştu.Dr. Sarıbabıçcı, evde alınabilecek küçük tedbirlerle rahatsızlığın kısa sürede ortadan kaldırılmasının sağlanabileceğini kaydederek, hastanın yeterince havalandırılmış, sigara dumanından uzak bir ortamda istirahat ettirilmesinin, dengeli ve yeterli beslenmesinin, bol sıvı tüketmesinin, ortamın nemini artırıcı önlemler alınmasının ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin tedaviye yardımcı olacağını söyledi.Sarıbabıçcı, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:"-El ve genel vücut temizliğine dikkat edilmeli.-Yeterli ve dengeli beslenilmeli.-Sigara, alkol ve stresten uzak durulmalı.-Vücudu fazla yormamalı.-Kapalı ve kalabalık mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı.-Düzenli uyumalı."