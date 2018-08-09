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Spor

Üst Klasman Gözlemci Semineri sona erdi

SAKARYA/(DHA) TFF'nin Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Üst Klasman Gözlemci Semineri bugün tamamlandı

09 Ağustos 2018 17:49

SAKARYA/(DHA)

TFF\'nin Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Üst Klasman Gözlemci Semineri bugün tamamlandı.
08-09 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye Futbol tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri bugün sona erdi. Merkez Hakem Kurulu\'nun eğitimden sorumlu üyesi Murat Ilgaz oyun kuralları değişiklikleri ve Video Yardımcı Hakem konularına yönelik sunum yaptı.Gözlemcilere video testin uygulandığı seminerin kapanış konuşmasında ise, Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Bedri Dölkeleş, hakemlere de açıklanan Merkez Hakem Kurulu talimatlarını aktardı. Ayrıca, seminerler 13 Ağustos tarihine kadar bölgesel olarak 14 merkezde atletik testlerle birlikte tekrarlanacak. 

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