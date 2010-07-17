-ÜST GELİR GRUBUNDAKİ ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ TBMM (A.A) - 16.07.2010 - Ağırlıklı olarak vergi konusunda düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüşülen ''Torba Tasarı''nın ilk bölümü kabul edildi. Birinci bölümde yer alan ve tasarının ilk 25 maddesini oluşturan düzenlemelere göre, gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılacak. Böylece üst gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 TL'ye kadar vergi iadesi yapılacak. İade, tasarının yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımını izleyen vergi döneminde beyan edilerek ödenecek. İade için faiz talebinde bulunulamayacak. Yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olarak yeniden belirleniyor. Böylece daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar ise ilgili kazancın tutarının yüzde 25'ini aşamayacak. Tebligat Kanununda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek. Vergi matrahı takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zaman aşımının durmasına yönelik süre bir yılı geçemeyecek. Vergi kanunlarına göre tutulan, saklanma ve ibraz mecburiyeti olan defter kayıtlarında muhasebe hileleri yapan ve tahrif suçlarını işleyenler hakkındaki denetim raporları Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecek. Yetkili makamların mükellefin kendisine yazıyla yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacak. Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kılınan makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütlü gördükleri hususlar hakkında yazıyla izahat isteyebilecek. Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerle, ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı sözleşmeleri de Damga Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar ile kırsal kalkınma programlarının desteklenmesi kapsamında yapılan hibe sözleşmelerinden damga vergisi alınmayacak. -KAMU YARARINA DERNEKLERE İZİN- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları üçlü kararname ile atanacak. Kamu yararına çalışan derneklere, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tahsis edilen taşınmazlar veriliş maksadı dışında kullanılamayacak ve satılamayacak.