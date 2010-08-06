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Kültür-Sanat

Üst geçitte İstanbul'u çaldılar

İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Sirkeci üst geçidinde bir konser verdi.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Sirkeci üst geçidinde bir konser verdi.




Sirkeci üst geçidi dün ilginç bir konsere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 27 müzisyen, karadan ve denizden gelen seslerle müziklerini birleştirerek 'İstanbul'u çaldılar.'

Yerli ve yabancı 27 sanatçının katıldığı ve yaklaşık 1.5 saat süren konserde, sanatçılar karadan ve denizden yükselen şehir seslerini kendi müzikleriyle birleştirerek doğaçlama müzik dinletisi sundular.

Konsere ilişkin bilgi veren İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi Direktörü Dost Kip, 'İstanbul'u Çalıyoruz' projesiyle müziğin ve şehrin sesini birleştirdiklerini söyledi.

Müzik atölyesi olarak tür ve tarz ayrımı yapmadıklarını ifade eden Kip, şehrin sesini müziklerine yansıtabilmek için üst geçit çevresindeki pekçok noktaya mikrofon koyduklarını, bu mikrofonlardan gelen sesleri bilgisayarda işleyerek müziğe aktardıklarını bildirdi.

Orkestra şefliğini Ömer Faruk Tekbilek'in üstlendiği konserde, Nambiya, Hindistan, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerden gelen müzisyenler de yer aldı.


 

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