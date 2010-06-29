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Yaşam

Üst geçitte çivili intihar önlemi

Rize’de üzerinden otomobil geçtiği için girişlerine demir çubuk konularak araç girişi önlenen yaya üst geçidinde yeni bir uygulamaya gidildi.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Rize’de üzerinden otomobil geçtiği için girişlerine demir çubuk konularak araç girişi önlenen yaya üst geçidinde, bu kez de intihar girişimleri nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildi.

Karışık yapısı nedeniyle Rizelilerin, ‘labirente’ benzettiği yaya üst geçidinin kemer şeklindeki taşıyıcı ayaklarına, üzerine çıkılmasını önlemek için çivili plakalar monte edildi.

Geçen yıl inşa edilen ve altından bir cadde ile dört şeritli karayolu geçen yaklaşık 340 metrelik, merdivensiz hafif rampa şeklindeki yaya üst geçidi, Atatürk Caddesi üzerinden sahil şeridine bağlandı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi’ne de bir yol ayrılan ve 800 bin liraya mal olan yaya üst geçidini karışık görüntüsü nedeniyle labirente benzeten Rizeliler, yön levhası konulmasını istedi. Görenlerin ilgisini çeken yaya üst geçidinde, 26 Mayıs 2009’da da çok ilginç bir olay yaşandı. Minibüsü ile yaya üst geçidine giren İsmail Güngör adındaki sürücü, yolun karşısına geçti. Aracında sürtünmelerden dolayı 2 bin liralık hasar oluşan sürücüye trafik ekipleri de 189 lira para cezası uyguladı. Bu olaydan sonra yaya üst geçidinin iki girişine de demir çubuk konularak araç girişi önlendi.

Ancak bunalım geçiren bazı kişilerin üst geçitin kemer şeklindeki ayaklarına çıkarak intihar girişimlerinde bulunması üzerine Rize Belediyesi geçidin kemer şeklindeki ayaklarına çivili önlem aldı. Üst geçidin dört ayağına çivili plakalar monte edilerek vatandaşların kemer şeklindeki ayaklar üzerine çıkmalarının önü kesildi. Rize Belediye Başkanı AK Partili Halil Bakırcı, Rize’nin sahille bağlantısını sağlayan ve hayli ilgi çeken yaya üst geçidinin olumsuz bazı hadiselerle gündeme geldiğini belirterek, “Yaya üst geçitten daha önce otomobille zeka problemi olan bir kişi geçti. Trafik ekipleri ilgili kişiye ceza kesti, biz de benzer olay yaşanmasın diye önlem aldık. Şimdilerde üst geçitte intihar girişimleri olmaya başladı. Bu olayların önüne geçmek için önlem aldık. Üst geçidin ayaklarına çivili plakalar monte ettik. Böylece ayakların üzerine kimse çıkamayacak” dedi. Bakırcı, bazı kendini bilmezler nedeniyle buna mecbur kaldıklarını sözlerine ekledi.

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