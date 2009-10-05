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Yaşam

Üst geçitte cinayet

05 Ekim 2009 13:37

Antalya'da 50- 55 yaşlarındaki bir erkek, yaya üst geçidinde kimliği belirsiz kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir üst geçitte bugün saat saat 02.00 sıralarında yerde yatan birini gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, kanlar içindeki 50- 55 yaşlarında bir erkekle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yabancı uyruklu olabileceği üzerinde duran polis, parmak izi çalışması yaptı, çevredeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Kırmızı tişörtlü ve kot pantolonlu birinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı bilgisine ulaşan polis, mobese kameralarından şüpheliyi tespit etti. Ara sokaklara kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşamını yitiren kişinin cesedi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.


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