Üst geçitin altında otomobil çarptı

Cengiz ÇOBAN- Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de yolun karşısına geçmek isteyen 15 yaşındaki kız öğrenciye üst geçidin altında otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan öğrenciye, çevredekiler ve polis ekipleri yardıma koşarken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza Girne mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için üst geçiti kullanmayan 15 yaşındaki Zehra Ö.\'ye otomobil sürücü çarptı. Kız öğrenci çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak başından yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU.

Kazayı gören çevredekiler, Zehra Ö.\'nin yardımına koştu. Zehra Ö. için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kazanın şokuyla yerden kalkmaya çalışan yaralı öğrenciye çevredekiler izin vermedi. Yardıma koşan bir kadın, genç kızın ayağından çıkan ayakkabısını giydirdi.

KAZAYI ÜST GEÇİTTEN İZLEDİLER

Üst geçidi kullananlar kazayı film izler gibi izlediler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

\"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI\"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Sürücü, yaralı genç kız hastaneye kadırılıncaya kadar yanından ayrılmadı. Polis merkezine götürülen sürücü, “Bir anda önüme çıktı\" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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