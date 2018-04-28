T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üst geçidin korkuluklarına çıkan kişi panik yarattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O

28 Nisan 2018 22:44

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C. korku yarattı. Daha önce de intihar girişiminde bulunacağını söyleyerek polisi arayan, sokakta yürürken polisler tarafından bulunan O.C. bu kez de vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Site Durağı mevkiinde meydana geldi. Üzerinde iç çamaşırları olan, çıplak ayakları ile korkulukların üzerinde yürüyen kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu yerde düşme tehlikesi olan kişiyi ikna etti. Bir süre sonra korkulukların üzerinden aşağı inen O.C. daha sonra üst geçidin yakınında bulunan evine gitti.
Ocak ayında minareye çıkarak intihar edeceğini söyleyerek polisi arayan O.C., sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunmuştu. O.C. eşinin çalışmadığı için sürekli kendisini azarladığını söylerken, annesi ise, \"Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Alkol alıyorsun, ondan sonra bu tür şeyler yapıyorsun. Utanmıyor musun?\" diyerek tepki göstermişti. Polis, bu kez O.C.\'nin evine gidip uyarıda bulunduktan sonra tutanak tuttu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHAKOCAELİ KörfezDahaOlayD100 Karayolu Site DurağıVatandaşlarBirOcakAlkolUtanmıyorPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24