Üst geçidin altına yaya geçidi

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Of ilçesinde, altında yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana inşa edilen üst geçit görenleri şaşırtıyor. Okulların da yer aldığı bölgede yayaların çoğu, üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi üzerindeki yolun altında, yaya geçidi ve trafik sinyalizasyon lambalarının yer aldığı alana 50 metre uzunluğunda üst geçit inşa edildi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu ve okulların da yer aldığı bölgede kurulan üst geçidin altında, yaya geçit çizgisinin ve trafik ışıklarının bulunması görenlerin dikkatini çekiyor. Yayaların çoğu da üst geçit yerine daha kolay olan yaya geçidini kullanmayı tercih ediyor. Okuldan çıkan bazı öğrencilerin ise yolun karşısına geçmek için bu geçitlerden hiçbirini kullanmadığı gözleniyor. \'Fıkra gibi üst geçit\' yorumunda bulunan yöre halkı, geçitlerin olduğu bölgede birçok kaza meydana geldiği için kapsamlı önlem alındığı değerlendirmesinde bulundu.

‘HEPSİ BİR ARADA NADİR ÜST GEÇİT’

İlçe sakinlerinden Sezgin Akyüz Sarı, \"Hem okul hem hastane olması özellikle öğrenci ve vatandaşların yolun karşısına kontrollü geçmesi açısından çok güzel oldu. Burada çok kaza oluyordu ve ışık olduğu halde geçişlerde sorun yaşanıyordu. Hem ışık var hem de yaya geçidi var. Burası belki de hepsinin bir arada olduğu nadir yerdir; ama böyle üst geçit gerekiyordu\" diye konuştu.

Üst geçidin yanında bulunan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde okuyan Sultan Burak ise üst geçit kullanmanın hayat kurtaracağını belirterek, \"Üst geçidi kullanırsak hayatımız kurtulur, kullanmazsak canımızdan oluruz\" dedi.

Yöre esnafından Furkan Bayraktar da üst geçidin yapılmasıyla kazaların önüne geçildiğini kaydederek, \"Üst geçit yokken ışıklar ve yaya geçidi vardı; ama kırmızı ışıkta geçenler oluyordu. Şimdi üst geçit yapıldıktan sonra kaza da olmuyor. Işık ve yaya geçidi ile kazaların önüne geçilemedi. Üst geçit yapıldıktan sonra kazalar ise engellendi\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI