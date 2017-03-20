Üst geçide asansör mücadelesi; fiziksel engelli Yasin 583 gün sonra kazandı

Karadeniz Ereğli’de yapılan Ruhi Cöbekoğlu üstgeçidinin engellilerin kullanımına uygun değildi. Geçide asansör yapılması için 583 gün uğraşan fiziksel engelli Yasin Çiçek mücadelesini kazandı. Asansör geçen hafta açıldı. Çiçek, “Sonunda zafer özel bireylerin” dedi.

Cumhriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, sahile erişimi sağlayan bu üstgeçitin asansörü için Çiçek defalarca yetkili kurumlara başvurmuş, sonuç alamamıştı. Çiçek hatta üst geçidin asansörünün kapısına "Üst geçidin kullanıma açılmaması beni üzüyor” başlıklı yazı asmıştı. AKP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü geçen yaz kendisine "asansörün normalde çalışmakta olduğu fakat kimliği belirsiz kişilerce uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunulduğu" gerekçesiyle çalıştırılamadığı yanıtı vermişti.

Çiçek mücadelesinden vazgeçmedi ve en son annesi Figen Çiçek’le Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Ereğli ziyaretinde durumu bakana da anlattı, asansördeki sorunun çözülmesi için Bakan Mehmet Özhaseki’nin Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a talimat vermesi üzerine sorun çözüldü.

Çiçek 583 gün süren mücadelesini kazandı. Asansör geçen hafta açıldı. Asansörün dijital anahtarını alan Çiçek, annesinin yardımı ile asansöre binen ilk kişi oldu. Çiçek "Bu asansör engellileri temsil ediyordu. Onlara verilen değeri temsil ediyordu. Ben bunun için uğraştım. Özel bireyler için uğraştım. Ve sonunda direniş kazandı" dedi.

Anahtarla çalışacak

Ereğli Belediyesi "asansörün amacı dışında kullanımını önlemek" amacıyla da dijital sistem uygulamasını devreye soktu. Asansör kullanımı belediyeye başvuracak engellilere verilecek dijital anahtarla yapılabilecek. İniş ve çıkışlarda anahtar sisteme okutulacak.