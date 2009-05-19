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Ekonomi

Üst düzey memur maaşları yarıya inecek

Macaristan Başbakanı Bajnai, devlette çalışan tüm üst düzey görevlilerinin maaşlarının yüzde 50 indirilmesini istedi.

19 Mayıs 2009 03:00

Dünyanın en az kazanan başbakanı olarak tarihe geçen Macaristan Başbakanı Gordon Bajnai, hazinesinden, devlette çalışan tüm üst düzey görevlilerinin maaşlarının yüzde 50 indirilmesini istedi.

Geçtiğimiz hafta sonu başbakanlık maaşı olan 7 bin doları hazineye iade ederek sadece sembolik olarak 1 forint'e çalışacağını açıklayan Macaristan Başbakanı Gordon Bajnai, krizden kurtulabilmek için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini söyledi.

Resmi devlet şirketlerindeki müdürlerin, yönetim kurulu üyelerinin aylık maaşlarının yarı yarıya indirilmesini isteyen Macar Başbakan, kabinesindeki bakanların maaşlarında da yüzde 15'lik bir indirime gideceğini açıkladı.

Macar Başbakan, ülkede yaşanan kriz ortamında üst düzey yöneticilerinin halka dayanışmanın örneklerini vermesi gerektiğini, yurtdışına göreve gidecek devlet çalışanlarının ve siyasetçilerinin de harcırahlarının yüzde 50 indirilecek.

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