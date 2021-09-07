Üst düzey kamu görevlisinden 'Murat Atik' yorumu: O zaman Adnan Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanı yapsınlar!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, TCDD Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik'in Adnan Oktar Grubu’nun üyesi olduğunu iddialarına ilişkin olarak üst düzey bir kamu görevlisinin gülerek, "O zaman Adnan Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanı yapsınlar!" yorumunu yaptığını aktardı.

Saymaz yazısında, "Adnan Hoca Davasında görev alan üst düzey bir kamu görevlisine Abdulkerim Murat Atik'in TCDD Genel Müdürü olarak atanmasını nasıl yorumladığını sordum. Gülerek şu yanıtı verdi: 'O zaman Adnan Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanı yapsınlar!' Atik'in 1993'te 20 milyon TL sermaye ile kurduğu Atik İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, örgütün finans kaynağı olarak biliniyor. Şirket 1999'da Adnan Hoca'ya yönelik operasyonda basıldı. Atik, firar edip kurtuldu." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Adnan Hoca'nın televizyon kanalı A9'da program yapan, örgütte 15 yıl kalan eski bir mürit de Atik için "Oktar'ın önünde el pençe divan durup milyonlarca dolar bağışlayan bir finansördür. Örgüte para aktarır" diye konuşuyor. Eski mürit, Atik'in TCDD'den ihale aldığı Sun Group'un örgüte bağışta bulunduğunu iddia ediyor. Atik'in Oktar'ı Çengelköy'deki villada ziyarete geldiğini belirten eski mürit, "Bunun gibi birkaç kişi arkası sağlam olduğu için kurtuldu" diyor. Adnan Hoca ile karşılıklı göbek atan kedicikler üç yıldır hücrede çürürken, finansör olduğu iddia edilen Atik, bunca kanıt ve tanığa rağmen TCDD'ye genel müdür atanıyor. Adnan Hoca'nın da buyurduğu üzere: Murat Atik hocam, maşallah!"

TIKLAYIN | Cumhuriyet yazarı Terkoğlu: TCDD Genel Müdürü olarak atanan Murat Atik, Adnan Oktar Grubu’nun üyesiydi!

TIKLAYIN | TCDD ile 40 milyon euroluk anlaşmayı yaptı, 5 ay sonra kuruma genel müdür oldu