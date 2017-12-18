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Üst düzey devlet yöneticilerine suikast hazırlığındaki IŞİD'li terörist tutuklandı

IŞİD üyesi Suriye uyruklu şüpheli 25 Kasım'da yakalanmıştı

18 Aralık 2017 15:59

İstanbul'da üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik eylem arayışında bulunduğu, eylemi gerçekleştirememesi durumunda Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışacağı ve Avrupa'da bir bankaya saldırı arayışında olduğu belirlenen terör örgütü IŞİD üyesi Suriye uyruklu şüpheliyi 25 Kasım'da yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, zanlının Avrupa'daki başkonsolosluk ve konsolosluklar ile bir bankaya eylem planlaması içinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Aralık'ta adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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