Üst düzey BM yargıcından Türkiye'ye: Akay'ı serbest bırakın

BM'nin savaş suçları alanındaki üst düzey yargıçlarından Theodor Meron, Türkiye'de tutuklu bulunan BM yargıcı Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Akay darbe girişimi sonrası tutuklanmış, hükümete yakın basın kuruluşlarında Akay'ın, Gülen yapılanmasının "Mason locası imamı" veya "Güney Amerika imamı" olduğu gibi iddialar yayınlanmıştı.

Associated Press'in (AP) haberine göre, Ruanda ve Yugoslavya'daki savaş suçlarını yargılayan kurum olan BM Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Artakalan Düzeneği'nin Başkanı Theodor Meron, 66 yaşındaki Akay'ın tutuklanması nedeniyle Ruanda'daki yargılamanın felç olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda konuşan yargıç Theodor Moron, "Yapmamız gereken yargılamalar Akay olmadığı için yapılamıyor" dedi.

Meron, buna örnek olarak Ruandalı eski bakan Augustin Ngirabatware'nin 1994'teki soykırım nedeniyle aldığı cezanın temyiz sürecini gösterdi.

Akay bu temyiz mahkemesindeki beş kişilik yargıç heyetinde yer alıyordu.

Meron, 21 Eylül'de tutuklanan Akay'ın diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu, bu yüzden serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Aydın Sefa Akay'ın durumuyla ilgili bilgi almak ve kendisini ziyaret etmek için Ankara'ya başvuru yaptığını belirten Meron, "Türkiye'nin bu başvurularıma hâlâ resmi bir yanıt vermemesi nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Türkiye'den bu konuda hiçbir haber alamadığımız için çok endişeliyim" dedi:

"Hepimiz Türkiye'de ne kadar insanın tutuklandığını biliyoruz. Bu yüzden doğal olarak meslektaşımın kaderinden endişeliyim.

"Burada dikkat çeken şey, Türkiye'nin ne BM'ye ne BM Başkanı'na ne de mahkemenin başkanı olarak bana tek bir belge bile göndermemesi."

Meron'a göre Ankara'nın bu davranışı Türkiye'nin BM nezdindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına geliyor: "Bu çok ciddi bir mesele. Çünkü uluslararası ceza mahkemelerinin modern tarihinde ilk defa bir ülke, görev başındaki bir BM yargıcını tutukladı".

BM kurumlarının işleyişinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Meron, Türkiye'yi Akay'ı bir an önce serbest bırakmaya davet etti.