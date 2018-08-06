Üst düzey 3 istifanın ardından İyi Parti'den ilk açıklama

İyi Parti'de kurucu üyeler Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifalarının ardından partiden ilk açıklama geldi. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray yaptığı açıklamada, "İstifa gerekçelerinin siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz " dedi.

İyi Parti'de üst düzey istifalar yaşandı. 12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi partinin kurucu üyeleri Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri görevlerini bıraktı. İstifa açıklamasında, umhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü, kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" denildi.

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İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, istifalar üzerine yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti 'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz" dedi.