Uşşaki tarikatı şeyhi: Devletin kontrol mekanizmalarında olalım; sarık, cübbe vakti de gelir

Uşşaki isimli tarikatın şeyhi Fatih Nurullah, devlette kadrolaşma isteklerini dile getirdi. Nurullah, "Devletin kontrol mekanizmalarında olalım; sarık, cübbe vakti de gelir" dedi.

Nurullah, müritlerine cemaatin Nurani TV adlı YouTube kanalında seslendi.

“Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu üzerine Nurullah, müritlerine ‘sabırlı olun' dedi. Nurullah, "O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor." dedi.

Nurullah, "Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir." diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Nurullah, "Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor." ifadesini kullandı.

Nurullah, 15 Temmuz sonrası “1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. 2. Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.

"Yargı görevini yapsa cesaret edemezler"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, açıklamalara ilişkin, “Bu ilk değil son da değil. Son dönemlerde benzer, Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerine saldırılar hep görüyoruz. Burada beni çok üzen, Cumhuriyet savcılarının tutumu. Bunlar, bu gücü bu kurumlar işlemediği için alıyor. Eğer yargı ve gerçekten savcılar görevini yapmış olsalar bunlar bu cesarette bu cümleleri kullanabilecek durumda olmaz.” görüşünü savundu.

"Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum"

Nurullah'ın açıklamalara İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan sert tepki geldi. Dikbayır “Adam suç işliyor. Bu tür açıklamalar bu ara çok sık olmaya başladı. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum” dedi.