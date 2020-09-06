"Uşşaki Tarikatı mensupları TRT’nin belgesel ve dizilerinde defalarca zikir çekti" iddiası

Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah’ın çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmasının ardından tarikata ilişkin bir iddia daha gündeme geldi. Tarikat mensuplarının TRT’nin belgesel ve dizilerinde defalarca zikir çektiği iddia edildi. TRT, söz konusu iddiaları yalanlarken, tarikat mensuplarının sosyal medya paylaşımları ise dikkati çekti.

BirGün'ün Veryansın TV’ye dayandırdığı habere göre, TRT’den yapılan açıklamada dizi sahnelerindeki şahısların ‘Uşşaki tarikatından’ olmadığı savunuldu. Tarikat mensuplarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ise TRT’yi yalanladı. Skandalın ardından tarikatla ilişkisini kesen kurumlar sosyal medyada paylaşımlarını silmeye başladı. Silme işlemi yapanlar arasına AKP’li Esenler Belediyesi de bulunuyor.

'Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Halveti tarikatına bağlı kişilerin zikir çekti

Öte yandan tarikatın zikir videoları Youtube ve sosyal medyada milyonlarca kez izlendiği belirtildi. Bu yolla mürit topladığı öne sürülen tarikatın popülerlik kazanmasında TRT’nin de rolü olduğu iddia edildi. Sık sık Osmanlı tarihine ilişkin diziler yayınlayan TRT’de, 2. Abdülhamit’in hayatının anlatıldığı ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Halveti tarikatına bağlı kişilerin zikir çektiği ortaya çıktı.

Dizinin 26, 60 ve 70. bölümlerinde zikir sahneleri izleyiciye sunuldu. Zikir sahnelerinde oyuncular değil, bizzat tarikatçılar yer aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde de Halvet tarikatı üyeleri

Sosyal medyada Nurani TV adıyla yayın yapan tarikatçılar, TRT’ye konuk olmalarına ilişkin paylaşımları kaldırırken, silinmeyen bazı paylaşımlar da tarikatın defalarca TRT’ye çıktığını ortaya koydu. Öte yandan, Diriliş Ertuğrul dizisindeki zikir sahnesinde de Halveti tarikatı müritlerinin rol aldığı iddia edildi.